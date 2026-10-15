За последние десять лет расходы домохозяйств Испании на транспорт выросли с 3158 до 4020 евро в год. Это около 335 евро в месяц (11,5% семейного бюджета).

Однако, как выяснили исследователи EAE Business School, расходы сильно зависят от места проживания. В небольших городах и посёлках с населением до 10 тысяч человек 73,5% жителей передвигаются преимущественно на автомобилях, тогда как в крупных городах — лишь 29,6%.

Авторы исследования предупреждают: дешёвое жильё вдали от города не всегда позволяет сэкономить. Значительную часть разницы могут съедать бензин, обслуживание автомобиля и ежедневные поездки на работу.