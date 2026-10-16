Власти распорядились закрыть одну из самых оживлённых станций в центре столицы. Поезда линий 1, 2 и 3 теперь проходят Sol без остановки. Причина — палаточный лагерь, который уже почти три недели занимает площадь Пуэрта-дель-Соль в знак протеста против дорогого жилья и выселений.

По заявлению региональных властей, в вентиляционных шахтах метро скопились моча и другие отходы, а концентрация аммиака достигла опасных для работников значений. Для очистки нужно пригнать тяжёлую технику, но сделать это мешают палатки. Глава региона Исабель Диас Аюсо потребовала освободить площадь.

Станция закрыта на неопределённый срок — её откроют только после санитарной обработки.