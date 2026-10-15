Лидер испанской оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо сегодня встретился в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Фейхоо, Брюссель согласился до конца года подготовить экстренный механизм, позволяющий ускорять возвращение мигрантов при массовом незаконном пересечении границ ЕС.

Если Народная партия придёт к власти, Фейхоо обещает воспользоваться этим механизмом для возвращения примерно 10 тысяч человек, которые, по его словам, всё ещё незаконно находятся в Сеуте после июльского миграционного кризиса.

Кроме того, политик пообещал провести расследование массового проникновения мигрантов и появления марокканских военных кораблей в испанских водах. Он также потребовал постоянного присутствия европейских пограничных служб в Сеуте и Мелилье.