Правительство планирует 6 октября вновь одобрить два жилищных декрета, которые Конгресс отклонил в пятницу. Об этом агентству Europa Press сообщили источники в Монклоа. Сохранится ли прежний текст, пока не уточняется.

После роспуска парламента вопрос об их утверждении перейдёт к Постоянной комиссии Конгресса — органу из 69 депутатов. По подсчётам агентства, сторонники первого декрета располагают там 35 голосами против 34 у противников.

Но с декретом об автоматическом продлении договоров аренды ситуация особенная: против него выступала также баскская PNV. Если позиции партий сохранятся, голосов для его утверждения по-прежнему не хватит.