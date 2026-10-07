С 8 октября в районах с напряжённым рынком жилья (а к ним относится большая часть Каталонии, а также отдельные муниципалитеты Страны Басков, Наварры, Астурии и Галисии) в объявлениях об аренде нужно будет указывать официальный диапазон цены по государственному индексу. Для небольших владельцев также должна указываться цена предыдущего договора, если именно она определяет допустимый максимум аренды.

Во всех объявлениях, независимо от региона, теперь также потребуется сообщать, является ли собственник крупным владельцем жилья, и указывать идентификационный код объекта. Новые правила опубликованы сегодня в BOE и вступают в силу завтра.

Проверить, относится ли ваш район к такой зоне, и посмотреть официальный индекс для конкретного жилья можно на государственном сервисе SERPAVI