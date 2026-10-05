Правительство Балеарских островов вынуждено выплатить около 40 тысяч евро компании Gramina Homes, контролируемой американским фондом Lone Star. Деньги полагаются за два случая, когда выселение жильцов было приостановлено из-за их уязвимого положения.

Компания потребовала предусмотренную законом компенсацию ещё в 2025 году, власти вовремя не ответили, а по действовавшим правилам такое молчание автоматически означало согласие.

С 2021 года Балеары выплатили владельцам жилья около 1,2 млн евро по 477 подобным кейсам.