Некоторые квартиры в Барселоне находят жильцов ещё до того, как объявление успевают опубликовать. Заместитель гендиректора агентства Donpiso Эмилиано Бермудес рассказал betevé, что у компании есть списки ожидания по 40-60 потенциальных арендаторов.

Одновременно резко сократилось предложение долгосрочной аренды. По данным idealista, в 2018 году на портале за год было опубликовано около 114 тысяч таких объявлений в Барселоне, а в 2025-м — менее 20 тысяч, то есть на 83% меньше. В статистику не входят сезонная аренда и комнаты.