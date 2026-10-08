С 8 октября новые правила декрета 29/2026 уже действуют и обязательны. Но парламент должен подтвердить их в течение 30 дней, иначе они перестанут действовать.

АРЕНДАТОРАМ

✉️ В ряде случаев договор, срок которого заканчивается до конца 2028 года, можно по просьбе арендатора продлить ещё до 2 лет на прежних условиях (если нет долгов). ✉️ Ежегодная индексация аренды до конца 2027 года ограничена. Если ваша аренда выше максимума по государственному справочнику цен, хозяин не может её повышать вообще. Если ниже — повышение не больше 2% в год, если только вы сами не согласитесь на большее. ✉️ Комиссию агентства, оформление договора и налоги на жильё нельзя перекладывать на арендатора. ✉️ Временная аренда теперь требует реальной причины и обычно ограничена 12 месяцами. Фиктивный временный договор могут признать обычной долгосрочной арендой. ✉️ Налоговые резиденты Испании с базой до €33 тыс. могут получить вычет 10% расходов на аренду, максимум €1163 в год при выполнении условий.

СОБСТВЕННИКАМ

🤝 Владельцам до 10 объектов: если в новом договоре, подписанном после 1 декабря 2026 года, вы снизите аренду больше чем на 5%, налог придётся платить только с 0–30% дохода от аренды. 🤝 С 1 декабря посуточная сдача (до 30 ночей) облагается НДС 10%. Раньше его платили только при гостиничных услугах (уборка, бельё, питание). Исключение — комнаты в квартире, где хозяин живёт сам. 🤝 В напряжённых зонах в объявлениях нужно указывать госиндекс и допустимый предел аренды.