Профсоюз арендаторов заявил, что намерен провести всеобщую забастовку в ноябре, ещё до досрочных выборов 29 ноября. Точную дату обещают назвать в ближайшие дни. Сейчас организация ведёт переговоры с крупнейшими профсоюзами страны.

По словам представителя движения Алисии дель Рио, досрочные выборы не остановят протесты, а жильё станет одной из центральных тем кампании. Участники требуют снижения арендной платы, бессрочных договоров и более жёстких мер в отношении крупных владельцев жилья.

Фото: Borja Sanchez-Trillo