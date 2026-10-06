Правительство Испании сегодня повторно утвердило жилищный декрет, который Конгресс отклонил на прошлой неделе. После публикации он снова начнёт действовать, а затем его должна подтвердить Постоянная комиссия Конгресса. Баскская националистическа партия PNV уже объявила, что проголосует за. И вместе с голосами левых партий этого достаточно для большинства.

В пакет входят защита уязвимых жильцов от выселения, ограничения для краткосрочной аренды и крупных инвестиционных фондов, возможность продлить некоторые действующие договоры ещё на два года, а также новая программа беспроцентных займов до 50 тысяч евро на первоначальный взнос при покупке первого жилья.

А вот второй декрет — об автоматическом продлении договоров аренды — скорее всего не пройдёт: PNV подтвердила, что проголосует против, а без него большинства нет.