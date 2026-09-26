Мэрия Мадрида признала юридически невозможным предложение собственника передать квартиру, из которой выселили 87-летнюю Марикармен, в муниципальную программу ReViVa. Эта программа позволяет частным владельцам передавать пустующее жильё муниципальной жилищной компании EMVS для последующей доступной аренды, но в данном случае квартира не соответствует установленным требованиям.

При этом возможность возвращения Марикармен ещё обсуждается: 28 сентября собственник и её представители проведут переговоры при посредничестве EMVS.

Марикармен прожила в этой квартире более 70 лет. После многолетнего судебного спора Urbagestión добилась её выселения 23 сентября. Но после общественного резонанса компания сама предложила вариант возвращения через городскую программу ReViVa.