Около 50 человек собрались вечером у порта Сеуты, протестуя против приезда активистов из Памплоны, которые собирались помогать мигрантам. Один из участников протеста ошибочно принял находившегося рядом адвоката и активиста Рафаэля Боррего за члена этой группы, после чего толпа стала его преследовать.

Боррего укрылся в автомобиле депутата городского собрания Хулии Феррерас из Ceuta Ya!, которая приехала его забрать. Машину окружили, забросали яйцами и камнями и разбили стёкла. Полиции пришлось вмешаться и вывести автомобиль из толпы.