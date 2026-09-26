На празднике Mercè в Барселоне тестируют новую систему Punt Lila al mòbil. В рамках пилота раздают 1500 браслетов и 1500 брелоков с NFC: если поднести такой браслет или брелок к смартфону, с телефона можно незаметно отправить сигнал сотрудникам punt lila (пункты помощи при домогательствах и агрессии). Сам браслет сигнал не передаёт — для обращения нужен смартфон. Раздают возле крупных концертных площадок — на пляже Богатель и проспекте Рейна-Мария-Кристина. Сегодня пункты работают с 18:30 до 3:00.

Источник: betevé