Сегодня премьер представил план на ближайший год по развитию и регулированию искусственного интеллекта. Правительство хочет вместе с бизнесом и профсоюзами выработать правила для ИИ, расширять собственную вычислительную инфраструктуру, активнее внедрять ИИ в компании и образование, но жёстче контролировать самые мощные модели.

«Нерегулируемый, непрозрачный ИИ, несущийся без контроля и находящийся в руках избранных, — идеальный коктейль для того, чтобы случилась беда».

Источник: La Moncloa Фото: EFE