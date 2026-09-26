Испанский железнодорожный оператор Renfe сообщил о киберинциденте. По предварительным данным, атака началась с ранее скомпрометированных серверов Adif — государственного оператора железнодорожной инфраструктуры, которые были связаны с системами Renfe.

Злоумышленники могли получить доступ к ограниченному объёму данных клиентов — главным образом именам и адресам электронной почты. Renfe заявляет, что признаков доступа к банковским данным, платёжной информации и номерам DNI не обнаружено. Движение поездов не пострадало.