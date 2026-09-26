Еврокомиссия направила Испании официальное предупреждение за неполное внедрение новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег. Речь о доступе к реестрам конечных владельцев компаний для госорганов, финансовых организаций и других лиц с законным интересом.

Испания должна была внедрить эти положения до 10 июля, но не завершила процесс. Теперь у неё есть два месяца, чтобы исправить ситуацию и отчитаться перед Еврокомиссией.

Впрочем, Испания в этом вопросе не выглядит белой вороной — аналогичная процедура начата ещё против 17 стран ЕС.

Источник: Еврокомиссия