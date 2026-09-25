Евродепутат Podemos и экс-министр равенства Ирене Монтеро заявила, что государство должно принудительно изымать право пользования квартирами, накопленными крупными инвестиционными фондами, и передавать их в социальную аренду. С такими инвестфондами у Монтеро разговор короткий:

«Если ты фонд-стервятник и у тебя тысячи квартир, я изымаю право пользования ими и перевожу эти квартиры в социальную аренду».

Среди других её предложений — снижать стоимость аренды законом и бороться с жилищной спекуляцией.

Источник: 20minutos