Сегодня Национальный институт статистики (INE) опубликовал уточнённые данные за II квартал: ВВП Испании вырос на 0,7% к предыдущему кварталу и на 2,6% год к году. Квартальный показатель не изменился по сравнению с июльской предварительной оценкой, а годовой рост был пересмотрен с 2,7% до 2,6%.

Главным двигателем стал внутренний спрос: расходы домохозяйств увеличились на 1,2%, инвестиции — на 1,7%. Внутренний спрос добавил к квартальному росту ВВП 1,1 п.п., тогда как внешняя торговля отняла 0,5 п.п.

Источник: INE