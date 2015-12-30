Интервью

Глава SPANTAO: будущее – за риелторами с новыми технологиями Грамотное внедрение современных интернет-технологий в корне изменит риелторский бизнес в Испании. Именно так считает управляющий партнер агентства недвижимости Spantao Сергей Синюгин, с которым побеседовала Noticia.ru в рамках проекта «Интервью на Нотисии».

Елена Таранова: «Интерес к иммиграции в Испанию растет» Запрашивать ВНЖ сразу на всю семью или по отдельности? В чем сложности получения резиденции по оседлости? Какими правами обладает нелегальный иммигрант в Испании? Сегодня мы публикуем первую часть интервью с главой компании «Таранова и партнеры» Еленой Тарановой, которая полностью посвящена нюансам получения ВНЖ в Испании.

Мерседес Митжанс: «В Испании мужчина с веером никого не удивит» В рамках проекта «Интервью на Нотисии» сегодня мы представляем разговор с художницей и руководителем студии «Arte Mitjans» Мерседес Балагер Митжанс. Она нам рассказала, чем ее произведения отличаются от тех, что продаются на туристических развалах, а также объяснила, чем женские веера отличаются от мужских.

Шеф-повар Хорхе де Анхель Молинер: «Пельмени в Испании с женой лепим сами» Мы продолжаем беседовать с автором книги «Испанец. Гастрономические зарисовки испанца в России». Хорхе де Анхель Молинер, пожалуй, самый известный в России испанский повар. Здесь он прожил долгое время и успел стать бренд-шефом самых популярных испанских ресторанов Москвы и Петербурга, провести множество мастер-классов по всей стране. Теперь он работает в Валенсии, где открыл ресторан Crudo Bar.

Доктор Арнаудо: «Дантисты в Испании часто врут» Noticia.ru продолжает серию интервью с предпринимателями, которые делятся опытом открытия бизнеса в Испании и рассказывают о специфике своего дела. Сегодня нашим собеседником стал руководитель стоматологической клиники в Валенсии – доктор Кристиан Арнаудо. Он рассказал о том, на каком уровне находится стоматология в Испании и об особенностях работы дантиста в этой стране. А также выразил надежду, что услуга русского переводчика привлечет клиентов и среди читателей нашего портала.