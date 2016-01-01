Агенты Гражданской гвардии оштрафовали секретаря правительства Каталонии по вопросам инфраструктуры и мобильности Рикарда Фонта, на номерном знаке которого буква "E", указывающая на его принадлежность к испанской системе, была закрыта наклейкой "CAT" ("Каталония"). Как сообщают информагентства региона, штраф был выписан в тот момент, когда машина стояла на парковке у одного из ресторанов городка Пуэнте-де-Монтаньяна. Агенты дождались, пока Фонт выйдет из заведения, и сообщили ему, что он должен заплатить 200 евро за размещение наклейки на номерном знаке. Несмотря на принятие этой меры, нарушитель по-прежнему ездит с надписью CAT.