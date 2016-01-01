4 января
12:16Бизнес
Число безработных в Испании в 2016 году сократилось на 390 534 человека. Это абсолютный рекорд за всю историю статистики, отмечает Министерство труда и социального обеспечения. По итогам года в стране насчитывается 3,7 миллиона официально зарегистрированных безработных.
11:19Происшествия
Гражданка Марокко попыталась пересечь испанскую границу с чемоданом, в котором сидел 19-летний уроженец Габона. При прохождении пограничного контроля женщина заметно нервничала, что насторожило сотрудников Гражданской гвардии. Они попросили ее открыть чемодан. Внутри находился африканец, который к тому моменту уже был без сознания. Пограничники отмечают, что нелегал подвергал свою жизнь риску, так как мог задохнуться без кислорода.
11:04Происшествия
Правоохранительные органы Испании расследуют обстоятельства стрельбы в Барселоне, в результате которой один человек погиб и еще двое получили ранения. Уже появилась основная версия случившегося.
3 января
16:31Туризм
Испания, Австралия, Канада, Италия, США, Таиланд, Япония, Франция, Новая Зеландия и Бразилия вошли в топ-10 стран, жители которых наиболее дружелюбно настроены по отношению к туристам. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом бронирования отелей Booking.com. В опросе приняли участие 17 тысяч путешественников из 17 стран.
11:15Общество
Фотограф Reuters Андреа Комас устроил небольшой опрос среди испанских стариков, проживших более 100 лет, чтобы выяснить, в чем секрет их долголетия. Страна занимает второе место в мире по продолжительности жизни (в среднем 83,2 года), уступая только Японии. А преодолевших столетний рубеж в Испании насчитывается около 100 тысяч человек. О результатах исследования сообщает британское издание Daily Mail.
10:29Происшествия
Более тысячи нелегальных мигрантов попытались прорваться из Марокко в Испанию. Они штурмовали Сеуту, забравшись на 6-метровый забор с колючей проволокой. Из них только двоим удалось попасть на территорию Испанию - их доставили в больницу. Остальные были спущены на землю подъемными кранами и оставлены по ту сторону границы. Во время инцидента пострадали пятеро полицейских, в которых нелегалы бросали камни.
2 января
15:03Общество
Агенты Гражданской гвардии оштрафовали секретаря правительства Каталонии по вопросам инфраструктуры и мобильности Рикарда Фонта, на номерном знаке которого буква "E", указывающая на его принадлежность к испанской системе, была закрыта наклейкой "CAT" ("Каталония"). Как сообщают информагентства региона, штраф был выписан в тот момент, когда машина стояла на парковке у одного из ресторанов городка Пуэнте-де-Монтаньяна. Агенты дождались, пока Фонт выйдет из заведения, и сообщили ему, что он должен заплатить 200 евро за размещение наклейки на номерном знаке. Несмотря на принятие этой меры, нарушитель по-прежнему ездит с надписью CAT.
11:57Происшествия
Национальная полиция Испании обнаружила тайную плантацию марихуаны с 60 растениями, которая располагалась в одной из квартир Малаги. Как сообщают информационные агентства страны, по обвинению в предполагаемой торговле наркотиками были задержаны два человека, мужчина и женщина в возрасте 24 и 20 лет соответственно. Они жили в этой же квартире вместе с маленькой дочерью. Внимание к ним привлекли постоянный шум от вытяжных установок и характерный запах.