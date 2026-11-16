Главное в Испании за неделю (16 ноября — 22 ноября 2026)
Коротко — что произошло в Испании за неделю 16 ноября — 22 ноября 2026. 12 фактов, каждый со ссылкой на подробный материал.
- 1
Аэропорт Барселоны перешёл на одну полосу
С 16 по 26 ноября включительно все взлёты и посадки в аэропорту Эль-Прат выполняются на одной полосе из-за строительства новой рулёжной дорожки. Пропускная способность аэропорта временно сокращена примерно на 15%.
- 2
Забастовка железнодорожников парализовала движение по Испании
17 ноября железнодорожники провели однодневную забастовку: Renfe не выполняла даже обязательное минимальное расписание в пригородном сообщении Мадрида и Каталонии, Ouigo отменил 10 из 27 рейсов. Компания разрешила обмен и отмену билетов без доплаты.
- 3
Нелегальная миграция в Испанию выросла на 40%
С 1 января по 15 ноября МВД зафиксировало 44 238 нерегулярных прибытий морскими и сухопутными маршрутами — на 39,4% больше, чем за тот же период 2025 года. Более половины прибыли на Канарские острова.
- 4
Левая коалиция обещает 32-часовую рабочую неделю
Испанская коалиция Frente Amplio предложила поэтапно сократить рабочую неделю — сначала до 37,5 часа, затем до 32 часов без снижения зарплаты. В программе также пенсионный возраст 65 лет и бесплатное питание в государственных дошкольных учреждениях и начальных школах.
- 5
Следствие проверяет связь марокканских силовых структур с прорывом границы в Сеуте
Испанская полиция обнаружила 97 возможных связей между организаторами массового перехода границы в Сеуте 30–31 июля и номерами, предположительно принадлежащими марокканским силовым структурам. Следователи запросили у суда разрешение на получение данных от Google и Meta, хотя разведка CNI ранее не нашла свидетельств причастности властей Марокко.
- 6
Аренда жилья в Испании за три года подорожала на 29%
В октябре 2026 года средняя запрашиваемая цена аренды квартиры площадью 80 м² в Испании составила 14,42 евро за квадратный метр против 898 евро в октябре 2023 года, а разница за три года составила 256 евро в месяц. Сильнее всего за последний год цены выросли в Валенсийском сообществе — на 14,7%.
- 7
Забастовка машинистов 23 ноября отменена после договора с Минтрансом
20 ноября профсоюз машинистов SEMAF и Министерство транспорта Испании договорились о новых правилах безопасности: при красном уровне погодной опасности движение на уязвимых участках будет приостанавливаться, а машинист получит право самостоятельно остановить поезд при непосредственной угрозе. Забастовка, которая затронула бы все поезда Renfe по всей стране, отменена.
- 8
Санчес и Фейхоо провели главные теледебаты предвыборной кампании
20 ноября действующий премьер Педро Санчес и лидер оппозиции Альберто Фейхоо встретились в прямом эфире: по подсчётам El Español, Санчес говорил на 13 секунд дольше. Аналитики El País отдали преимущество Фейхоо, который сосредоточился на коррупционных скандалах правительства, тогда как La Vanguardia отметила, что собственная программа оппозиционного кандидата осталась в тени.
- 9
Renfe предупредила клиентов об утечке персональных данных
Гражданская гвардия в октябре задержала хакера, получившего доступ к контактам пассажиров Renfe, номерам документов DNI и NIE и сведениям о поездках. Компания рекомендовала сменить пароль в личном кабинете и предупредила о возможных мошеннических звонках с использованием реальных данных о маршрутах.
- 10
Мадрид признан самым привлекательным городом Европы для гостиничного бизнеса
По итогам опроса Cushman & Wakefield среди 138 руководителей гостиничных компаний Мадрид занял первое место в Европе по привлекательности для расширения бизнеса, Барселона вошла в пятёрку. Конкуренция за лучшие адреса привела к тому, что в ряде городов операторы соглашаются на базовое вознаграждение в 2% выручки и ниже.
- 11
Eroski отзывает куриные яйца из-за сальмонеллы
Сеть супермаркетов Eroski отозвала партию куриных яиц, поставлявшихся минимум в восемь регионов Испании, включая Мадрид, Андалусию и Страну Басков. Под отзыв попали яйца с номером партии, начинающимся на 0222F, и датой consumo preferente с 22 ноября по 1 декабря; их можно вернуть в магазин с полным возвратом стоимости.
- 12
Испанские левые предложили отменить «закон Бекхэма»
Кандидат в премьеры от партии Podemos Ирене Монтеро на митинге в Барселоне выступила за отмену льготного налогового режима для состоятельных иностранцев («закон Бекхэма»), заявив, что высокие зарплаты экспатов поднимают цены на аренду жилья и вытесняют местных жителей.