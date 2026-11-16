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Аренда жилья в Испании за три года подорожала на 29%

В октябре 2026 года средняя запрашиваемая цена аренды квартиры площадью 80 м² в Испании составила 14,42 евро за квадратный метр против 898 евро в октябре 2023 года, а разница за три года составила 256 евро в месяц. Сильнее всего за последний год цены выросли в Валенсийском сообществе — на 14,7%.