Уже с утра Renfe сообщает о серьёзных перебоях в Cercanías Мадрида и Rodalies Каталонии: не выполняется даже обязательное минимальное расписание. Пассажирам рекомендуют искать альтернативный транспорт.

Забастовка охватывает ЖД-сектор по всей Испании и объявлена до 23:59. Сокращено и междугороднее сообщение. Renfe должна сохранить 72% скоростных и дальних рейсов и 65% региональных. Iryo планирует выполнить 70% рейсов, Ouigo отменил 10 из 27. Но перед поездкой стоит проверить статус конкретного поезда: утренние перебои показывают, что объявленный минимум выполняется не везде.