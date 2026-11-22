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На митинге в Барселоне кандидат в премьеры от левой партии Podemos Ирене Монтеро заявила, что состоятельные иностранцы готовы платить за жильё больше, чем могут себе позволить местные семьи, и тем самым поднимают цены.

"Приезжают эти богачи с айпадом под мышкой, ходят в спешелти-кофейни, в коворкинги — и из-за них дорожают квартиры. Это те самые экспаты, которые говорят „Я люблю Барселону“. С их огромными зарплатами они диву даются, как дёшево здесь жить. А сами тем временем вытесняют семьи и молодёжь из районов, где те прожили всю жизнь.

Не знаю, слышали ли вы, но есть такой закон — „закон Бекхэма“. Он вдобавок даёт им налоговые льготы. И получается, что эти богачи, которые приезжают сюда жить, говорят „Я люблю Барселону“ и удивляются, как здесь дёшево, ещё и не платят тех налогов, которые здесь платит Луиза, платит Мохамед, платит любой местный житель.

Этому пора положить конец. Вот почему нужно запретить сдавать квартиры туристам. И вот почему нужно отменить „закон Бекхэма“. Ещё не хватало, чтобы государство платило экспатам за то, что они богаты. Экспаты, вы должны платить!"