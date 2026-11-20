Речь о забастовке, намеченной на понедельник, 23 ноября, которая затронула бы поезда Renfe по всей стране — от пригородных электричек до скоростных AVE.

Профсоюз машинистов SEMAF договорился с Министерством транспорта о новых правилах безопасности. Решающим стал вопрос о том, когда останавливать поезда из-за непогоды. Теперь при красном уровне погодной опасности движение на уязвимых участках будут приостанавливать. Если машинист заметит непосредственную угрозу, он сможет остановить поезд в безопасном месте независимо от уровня предупреждения.