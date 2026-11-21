Cushman & Wakefield опросила 138 руководителей гостиничных компаний. Самым привлекательным городом для расширения они назвали Мадрид. Следом идут Рим, Милан и Лондон, а замыкает пятёрку Барселона.

Конкуренция за лучшие адреса уже сказывается на том, какие условия сети предлагают владельцам отелей. По данным авторов исследования, в отдельных крупных городах Европы операторы готовы брать за управление базовое вознаграждение в 2% выручки и даже меньше.

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