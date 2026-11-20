В письме клиентам Renfe сообщила, что Гражданская гвардия ещё в октябре задержала хакера, который мог получить доступ к контактам пассажиров, номерам документов DNI и NIE и сведениям о поездках. По данным перевозчика, он не успел воспользоваться этими сведениями или передать их другим.

Однако Renfe советует пассажирам сменить пароль в личном кабинете. Компания предупреждает, что мошенники могут назвать реальный маршрут поездки и пообещать компенсацию за билет, чтобы выманить данные банковской карты. Такие предложения перевозчик просит проверять через официальный сайт.