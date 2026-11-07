Frente Amplio запустила приложениеTax the Rich: выбираешь кого-то из 50 богатейших испанцев, назначаешь ежегодный налог в 1-3% состояния и решаешь, куда потратить виртуальные деньги — на медицину, школы, жильё или поезда. Так коалиция продвигает своё предвыборное предложение о налоге на крупные состояния.

Колау предлагает ежегодный налог на состояние за вычетом долгов: 2% для владельцев более 1 млн евро и 3% - более 50 млн (с зачётом уже уплаченных налогов на имущество и крупные состояния). Представляя инициативу 5 ноября в Мадриде, Колау заявила:

«Не существует права на накопление богатства, но есть право на жильё, образование и достойную жизнь»