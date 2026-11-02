Каждый четвёртый житель Испании считает, что государство берёт налоги, не объясняя толком, что люди получают взамен. А среди жителей в возрасте от 25 до 44 лет так думает каждый третий (исследование CIS).

Налоговики признают, что с этим надо что-то делать. 20minutos цитирует инспектора Франсиско де ла Торре: «Наш имидж переживает не лучшие времена». Он и его коллеги связывают недоверие со сложными правилами, растратой бюджетных средств и ощущением, что к обычным налогоплательщикам предъявляют более строгие требования, чем к богатым и влиятельным.