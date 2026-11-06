Еврокомиссия представила обновлённые рекомендации на случай ЧС. Европейцам советуют подготовить всё необходимое, чтобы продержаться 72 часа при перебоях со светом, водой или снабжением, пока службы организуют помощь.

Сами рекомендации о трёхдневном запасе появились ещё в 2025 году. Сейчас Брюссель дополнил их рекомендациями для властей: как готовить детей к ЧС в детсадах и начальной школе, учитывать потребности людей с инвалидностью и предупреждать население об угрозах.

Дома рекомендуют держать воду, продукты длительного хранения, лекарства, аптечку, средства освещения, радио на батарейках, заряженный пауэрбанк и наличные мелкими купюрами и монетами. На случай эвакуации — отдельно собрать лёгкую сумку с документами и необходимыми вещами.

Источники: Еврокомиссия — сообщение и подробные рекомендации.

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