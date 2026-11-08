Mossos задержали 50 человек, включая 43 предпринимателей. По версии полиции, посредники брали с граждан Пакистана до 30 тысяч евро за оформление въезда и документов через фиктивные рабочие контракты. Тем, кто уже находился в Испании без легального статуса, такие контракты продавали за сумму до 8 тысяч евро. Предприниматели получали деньги за участие в схеме.

Только по 108 одобренным заявлениям сеть могла получить более 3,2 млн евро. Одни приезжие числились работниками лишь на бумаге, другие действительно работали, но в тяжёлых условиях, близких к эксплуатации.