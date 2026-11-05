Сегодня Гражданская гвардия проводит обыск в доме бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса в Валенсии. Следователи также опросили его партнёршу Андреа де ла Торре. Операция связана с новым эпизодом расследования предполагаемых махинаций с госконтрактами.

Обыски проходят и в подразделении высокоскоростных железных дорог Adif Alta Velocidad. В Кордове задержан предприниматель Кристиан Корвильо, который был водителем Педро Санчеса во время внутрипартийной кампании 2017 года. Какие именно действия ему вменяют, пока не раскрывается: материалы расследования засекречены.