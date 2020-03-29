30 марта
08:53Русская Испания
Посольство РФ в Испании предупреждает: авиакомпания «Аэрофлот» завершает выгодные рейсы по маршруту Мадрид-Москва. Последние будут осуществлены 30, 31 марта, а также 2,4 и 5 апреля. Самолёт прилетает а аэропорт «Шереметьево».
29 марта
17:04Общество
За сутки в Испании от коронавируса скончались 838 человек. И общее число жертв COVID-19 составило 6 528. Эти данные приводит Министерство здравоохранения. Вылечились в общей сложности 14 709 пациентов. За последние 24 часа были выписаны из больниц 2424 человека.
09:21Общество
Вирус CIVID-19 диагностирован у 72 248 человек в Испании. Скончались 5 690 пациентов, в основном пожилых. Число выписанных из больниц превысило 12 285. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
09:04Общество
В Испании условия карантина, объявленного из-за распространения коронавируса, стали ещё жёстче. Теперь всем, чья работа не является жизненно необходимой, следует оставаться дома с 30 марта по 9 апреля. Во время карантина испанцы будут продолжать получать зарплату, а пропущенные дни отработают потом. Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес в субботу.
28 марта
21:19Общество
В ночь на воскресенье испанцы и другие жители Европы переводят стрелки часов на час вперёд.
17:17Происшествия
В муниципалитете Вильяфранка (Наварра) полиция задержала пожилую женщину с наркотиками.
15:31Общество
В Мадриде организуют ещё один большой морг для скончавшихся от коронавирусной инфекции. Ранее в морг был переоборудован Ледовый дворец испанской столицы. Но его площадей не хватило.
12:47Общество
Родственница короля Испании Фелипе Мария Тереза Бурбон-Пармская скончалась в возрасте 86 лет от коронавируса, сообщил брат погибшей Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.