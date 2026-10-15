В частном доме в Сагунто проводили «оздоровительные ретриты» стоимостью до 500 евро. Клиентам предлагали аяуаску, галлюциногенные грибы и другие психоактивные вещества, утверждая, что рвота и диарея после процедур — признаки «очищения организма», а сами сеансы якобы способны остановить даже рак.

У «целителей», на которых полиция вышла через рекламу в интернете, не оказалось ни медицинского образования, ни разрешений на работу. А в «клинике» во время обыска были пациенты из Барселоны, Таррагоны и Балеарских островов. Полиция изъяла вещества, оборудование для изготовления капсул и медицинские карты пациентов. Организатором оказался 46-летний аргентинец. В Аргентине у него тоже работает похожая «клиника».