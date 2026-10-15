В андалусском Андухаре две женщины внезапно напали на молодую маму, сильно толкнули её и убежали с коляской, в которой находилась месячная девочка. Мама немедленно обратилась в полицию. На поиски ребёнка отправили более 20 сотрудников, которые перекрыли возможные пути отхода похитительниц.

Вскоре один из полицейских заметил двух женщин с коляской, подходивших под описание. Малышку нашли живой и невредимой и вернули матери.

Подозреваемых — испанок 43 и 45 лет — задержали, но суд отпустил их до разбирательства, запретив приближаться к ребёнку и его матери ближе чем на 300 метров. Зачем женщины похитили младенца, пока неизвестно. Расследование продолжается.