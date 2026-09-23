Депутат Народной партии Ана Белен Васкес принесла на заседание баллончик с перцовым газом и показала его во время спора с министром внутренних дел о ситуации в Сеуте. Председатель Конгресса Франсина Арменголь потребовала убрать баллончик и покинуть зал.

Позже сотрудник PP случайно распылил газ в туалете. По версии самой партии, Васкес попросила очистить баллончик перед передачей полиции. Сотрудник попытался это сделать, после чего газ распространился по соседним помещениям через вентиляцию. Несколько зон Конгресса пришлось закрыть, людям потребовалась медицинская помощь.