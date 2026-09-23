В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Педро Санчес призвал правительства, компании, школы и семьи объединиться для защиты детей от рисков искусственного интеллекта и заявил, что технологические компании должны отвечать за последствия своих продуктов.

«Небольшая группа техноолигархов концентрирует власть и богатство, формирует ценности и предпочтения… Этим техноолигархам я хочу сказать одну очень простую вещь: наши дети важнее вашего бизнеса».

Санчес также напомнил, что Испания готовит закон о минимальном возрасте 16 лет для доступа к соцсетям и систему проверки возраста пользователей.