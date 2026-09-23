Экс-премьер Испании и один из главных социалистов в стране Хосе Луис Родригес Сапатеро сообщил судье, что 12 наиболее ценных украшений, найденных в сейфе его офиса, он получил в подарок от короля Саудовской Аравии Абдаллы в ходе официального визита в Испанию в 2007 году. Сапатеро просит суд запросить подтверждение у саудовской стороны.

Эти 12 изделий с рубинами, изумрудами, сапфирами и бриллиантами оценили примерно в €1,23 млн, хотя защита Сапатеро считает эту оценку завышенной. Происхождение украшений проверяют в рамках расследования по делу Plus Ultra; отдельно следствие изучает возможные налоговые нарушения и контрабанду.