Мэрия начала проверки магазинов, баров и ресторанов на Рамбле: вывески, меню и постоянная информация для клиентов должны быть как минимум на каталанском. Также в обязанность заведений входит обслуживание посетителей на каталанском, если им так удобнее.

До сих пор муниципальные инспекторы за такие нарушения не штрафовали, хотя соответствующий закон действует с 1998 года. Штраф может доходить до 10 тысяч евро.

С 2027 года проверку языковых требований планируют включить в обычные инспекции по всей Барселоне.