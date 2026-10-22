Некоторые агентства недвижимости предлагают консьержам в престижных районах города от 1000 до 3000 евро за информацию о квартирах для продажи или аренды, пишет Crónica Global. По словам собеседников издания, агенты обходят дома, рассчитывая получить сведения раньше конкурентов.

Договорённости бывают устными и письменными. Журналисты получили образец договора одного из агентств. За помощь в привлечении объекта он предусматривает 0,1% от цены продажи. Выплатить его обещают в течение 72 часов после получения агентством оплаты от клиента.

Однако, по свидетельствам источников издания, агентства часто хитрят и обещанные комиссии выплачивают не всегда. При этом консьержи опасаются, что о договорённостях узнают жильцы и это скажется на их работе.

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