На испанских порталах поиск квартиры часто превращается в отдельную работу: разобраться в фильтрах, просмотреть десятки объявлений, написать агентам и дождаться ответа.

В каталоге Noticasa можно начать с простого запроса на русском. Например: «Квартира с двумя спальнями у моря до 250 тысяч евро». Сервис подберёт варианты из базы проверенных агентств-партнёров. Всё работает прямо в Telegram, без регистрации. Для части объектов доступна оплата в рублях.

Каталог недавно запустился: больше всего предложений пока в Каталонии и на Коста-дель-Соль, в других регионах выбор скромнее. Базу активно расширяют.

Попробовать:

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