В порту Валенсии перехватили почти тонну кокаина

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Таможня Испании и Гражданская гвардия изъяли 895 кг кокаина в ходе трех независимых операций. Арестованы два человека.
Наркотике были спрятаны в трёх контейнерах вместе с легальным грузом. Обыски прошли в период с 19 по 30 августа в порту Валенсии. Суда, которые доставили эти контейнеры, прибыли из Гватемалы, Канады и Перу. Во всех трёх случаях кокаин был спрятан в больших спортивных сумках. Не исключены новые аресты.
В 2021 году в порту Валенсии уже обнаружено и изъято 3200 кг кокаина, который наркоторговцы прячут в легальном грузе.