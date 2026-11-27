Семьи погибших поддержали требование прокуратуры. Для местного жителя Жорди Маженти они просят по 25 лет за каждое убийство и ещё два года за незаконное хранение оружия. Дело готовят к передаче в суд присяжных в Жироне.

24 августа 2017 года 21-летнюю Паулу и 23-летнего Марка застрелили на берегу водохранилища, куда они приехали покататься на каяке. Их тела нашли в воде через месяц. Маженти часто рыбачил в этих местах. Ранее его приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство бывшей жены. По данным обвинения, с Паулой и Марком он прежде не был знаком. Мотив убийства установить не удалось.