На борту Med Emre остаётся около 7000 тонн судового дизельного топлива. Представитель правительства Балеарских островов Антони Коста заявил, что для перекачки топлива есть более подходящие порты, и потребовал от Мадрида объяснить план операции. Порт Сант-Антони на Ибице власти предложили как базу для спасательных судов.

По словам главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласки, корпус танкера цел и судно можно отбуксировать. Порт назначения пока не назвали.

Танкер перевернулся в ночь на 26 ноября по пути из Альхесираса в Барселону. Спасатели эвакуировали всех 17 членов экипажа. Один из моряков позже умер в больнице на Ибице.