В ночь на 27 ноября экипаж яхты заметил лодку с мигрантами примерно в 70 км к югу от острова Эль-Йерро. На борту спасатели обнаружили десятерых погибших. Число жертв подтвердило представительство правительства Испании на Канарах.

Шестерых выживших в критическом состоянии эвакуировали вертолётом. Из аэропорта Эль-Йерро их отвезли в больницу. Остальных спасатели доставили морем в порт Ла-Рестинга. Первыми помощь получили дети. Многих пассажиров с причала доставляли в полевой госпиталь на носилках или в инвалидных колясках.

Фото: RTVC