В Испании соседи через балкон проникли в захваченную сквоттерами квартиру

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В муниципалитете Терраса (провинция Барселона) жители дома, где одну из квартир захватили окупас (сквоттеры), смогли взять её штурмом.
В субботу в чужую квартиру со второй попытки проникли два молодых человека. Сообщается, что в первый раз они не смогли захватить жильё, так как их сразу прогнали соседи. Но через несколько часов они вернулись, пробрались в квартиру и заперлись там.
Тогда группа неравнодушных жителей дома собралась под окнами, установила стремянку и забралась по ней на балкон захваченной квартиры. После недолгого сопротивления одного из сквоттеров спустили в лестницы вниз и обратили в бегство. А второй отчаянно сопротивлялся и продержался на балконе до приезда полиции. Но потом также был вынужден покинуть жильё.
Жители окрестных домов снимали происходящее на мобильные телефоны и всячески поддерживали соседей в их противостоянии с захватчиками.
Не всегда борьба со сквоттерами заканчивается их изгнанием. Так, в Барселоне в районе Эшампле правоохранительные органы дважды пытались выселить из чужой квартиры двух сестёр и их детей. На их защиту вставала общественность и эти попытки заканчивались провалом. Но в третий раз их всё же выселили, несмотря на колоссальное сопротивление и поддержку в лице 300 активистов.