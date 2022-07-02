Испанка попала в больницу после участия в квесте

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Гражданская гвардия Испании проверяет организаторов квеста в Гранаде, где пострадала 42-летняя женщина. С серьёзными ожогами она была доставлена в госпиталь.
Во время прохождения квеста женщину облили какой-то жидкостью, которая оказалась горючей и загорелась. Между тем, по задумке, её должны были окатить из ведра обычной водой. Пострадавшую — мать двоих детей — сначала отвезли в пункт медицинской помощи, а оттуда на вертолёте доставили в ожоговое отделение госпиталя в Севилье.
Организаторы квеста пока отмалчиваются.