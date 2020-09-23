Вице-премьеру Испании грозит суд по делу, связанному с кражей телефона

Испанский судья попросил Верховный суд (ВС) страны начать расследование в отношении вице-премьера и лидера левой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиаса. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении Национальной судебной коллегии Испании.
Как сообщает ТАСС, в документе отмечается, что судья Мануэль Гарсиа Кастельно "передал обоснованное заявление в ВС, чтобы начать расследование в отношении заместителя председателя правительства Пабло Иглесиаса по подозрению в раскрытии секретных данных, <...> клевете или ложном обвинении и/или симуляции преступления по делу о краже телефона его бывшего консультанта Дины Бусельхам".
В 2015 году у Бусельхам украли мобильный телефон, о чем женщина заявила в полицию. После задержания по другому делу бывшего инспектора полиции Хосе Мануэля Вильарехо выяснилось, что у него были изображения с карты украденного телефона. В результате было начато расследование, вел ли Вильарехо слежку за "Подемос".
Иглесиас сначала выступал в роли потерпевшей стороны, однако затем стало известно, что у лидера партии была карта памяти мобильного Бусельхам, которую ему передал журналист. Она находилась в распоряжении Иглесиаса длительное время, и он не уведомил об этом владелицу украденного телефона. Судья не исключает, что политик использовал эту ситуацию, чтобы добиться определенных предвыборных преимуществ.Темы: Политика