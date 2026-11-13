Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что в его правительстве не будет отдельных министерств жилья и равенства, если он придёт к власти после выборов 29 ноября. Об этом он рассказал в интервью The Wild Project.

Жилищную политику он намерен передать в ведение вице-премьера, а вопросы равенства объединить с другими полномочиями в одном министерстве. Фейхоо также обещает сократить число высокопоставленных чиновников. По его словам, сами программы в области равенства продолжат действовать.