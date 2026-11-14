Глава Мадридского региона Исабель Диас Аюсо появилась на митинге в Торрехон-де-Ардос с надписью «J’aime les fruits».

Это отсылка к скандалу 2023 года: камеры засняли, как Аюсо назвала Санчеса «hijo de puta» — «сукин сын». Её команда тогда отшутилась, что она сказала «me gusta la fruta» — «мне нравятся фрукты». С тех пор фраза стала мемом и завуалированным оскорблением премьера.

Теперь Аюсо обыграла ещё и критику в адрес лидера Народной партии. Санчес упрекнул Фейхоо в том, что тот не говорит по-английски. Аюсо и её соратница Эстер Муньос вступились за Фейхоо. Муньос заявила: «Какой нам толк от твоего английского, Педро?»