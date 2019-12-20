Суд лишил главу Каталонии права занимать выборные и государственные должности

Высший суд Каталонии лишил главу женералитета Кима Торру права занимать выборные и государственные должности в течение года и шести месяцев, следует из судебного решения.
Суд признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время предвыборной кампании. Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском, говорится в вердикте. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, глава женералитета должен заплатить штраф – 100 евро ежедневно в течение десяти месяцев, а также покрыть судебные издержки.
В ноябре в Высшем суде Каталонии состоялись слушания по делу о невыполнении Торрой распоряжений ЦИК накануне весенних избирательных кампаний. Он отказывался снять плакат со здания женералитета в поддержку каталонских политиков, которым были предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, а также другую символику движения за независимость.Темы: Политика